ادامه عملیات ضدصهیونیستی مقاومت اسلامی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در منطقه الرجمان در اطراف روستای «طیر حرفا» با ریزپرنده ابابیل هدف قرار داده و منهدم کرده است.

این سومین تانک ارتش صهیونیستی است که بعد از ظهر روز پنجشنبه در حملات حزب الله منهدم می‌شود.

حزب الله همچنین از انهدام یک دستگاه بولدوزر ارتش صهیونیستی در روستای یحمر و نیز یک دستگاه خودروی نظامی اسرائیلی نزدیک شهر بنت جبیل هدف خبر داد.

این جنبش همچنین تجمع نظامیان صهیونیست را در روستای یحمر هدف حملات پهپادی خود قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده که یک پهپاد را که به‌سوی نیروهایش در جنوب لبنان پرتاب شده بود، رهگیری و منهدم کرده است.

مقاومت اسلامی لبنان تأکید کرده است که در راستای دفاع از سرزمین و مردم لبنان و با هدف بازداشتن دشمن صهیونیستی از ادامه جنایات و اهداف خطرناک خود علیه دولت، ملت و مقاومت لبنان، به تجاوزهای این رژیم پاسخ می دهد.

حزب‌الله اعلام کرده که در شبانه روز گذشته، بیست و چهار عملیات علیه نظامیان رژیم صهیونیستی انجام داده است.