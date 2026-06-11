به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پاسخ به نقض آتش‌بس، حملات به غیرنظامیان و تخریب خانه‌ها و روستاها در جنوب لبنان که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنانی شد، مقاومت اسلامی لبنان روز پنجشنبه، ۲۴ عملیات علیه نظامیان صهیونیست انجام داد.

بر اساس این بیانیه، این عملیات‌ها که در دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به تجاوزات اخیر رژیم اسرائیل صورت گرفت، شامل سرنگونی پهپادهای اسرائیلی، هدف قرار دادن تجمعات نظامی و تجهیزات ارتش این رژیم در مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله الخردلی، الناقوره، القوزح، رشاف، طیرحرفا، القنطرة، دیر سریان، بنت جبیل، العدیسه، زوطر الشرقیه و یحمر الشقیف بوده است.

مقاومت اسلامی لبنان تأکید کرده است که این اقدامات در راستای دفاع از سرزمین و مردم لبنان و با هدف بازداشتن دشمن اسرائیلی از ادامه جنایات و اهداف خطرناک خود علیه دولت، ملت و مقاومت لبنان صورت گرفته است.