نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه محرم در هویت دینی و فرهنگی ملت ایران گفت: ماه محرم، ماه تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و فرصتی برای بازخوانی پیام عزت، آزادگی، مقاومت و ایثار است. از این رو شایسته است سیمای شهرها و روستاهای کشور نیز متناسب با این ایام، رنگ و بوی حسینی به خود بگیرد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، افزود: از همه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، ادارات، نهادهای عمومی، اصناف، مساجد، بقاع متبرکه و هیئت‌های مذهبی درخواست می‌کنیم با نصب پرچم‌های عزا، کتیبه‌ها و نمادهای مرتبط با نهضت عاشورا، نسبت به سیاه‌پوشی خیابان‌ها، میادین، معابر و ساختمان‌های عمومی اقدام کنند تا فضای جامعه بیش از پیش معطر به نام و یاد حضرت سیدالشهدا(ع) شود.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با اشاره به شعار محوری محرم امسال اظهار کرد: شعار محرم ۱۴۰۵ «در خیمه حسینیم؛ خونخواه و جانفداییم» انتخاب شده است؛ شعاری که بیانگر وفاداری ملت ایران به مکتب عاشورا، روحیه مقاومت در برابر ظلم و آمادگی برای دفاع از ارزش‌های الهی و انسانی است.