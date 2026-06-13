محمدی: شعار محرم تجلی وحدت هیئات و پیوند عاشورا با فرهنگ انتظار است

حجتالاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار مشترک جامعه محبان اهلبیت (ع) و هیئات سراسر کشور در محرم ۱۴۰۵ «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» با هشتگ «نحن_المنتقمون»، اظهار کرد: انتخاب شعار واحد برای هیئات مذهبی کشور اقدامی در راستای تقویت انسجام فرهنگی و همافزایی میان مجموعههای دینی و مردمی است و میتواند زمینه انتقال مؤثرتر پیامهای عاشورایی به نسلهای مختلف را فراهم کند.
وی افزود: عبارت «در خیمه حسینیم» حامل پیام روشنی از وحدت و همبستگی جامعه محبان اهلبیت (ع) است و نشان میدهد که همه جریانهای مذهبی و هیئتی، با وجود تفاوت در شیوه اجرا و فعالیت، ذیل پرچم سیدالشهدا (ع) و در مسیر اهداف والای نهضت عاشورا حرکت میکنند.
محرم؛ میدان تجلی وحدت و مسئولیت اجتماعی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه ادامه داد: محرم تنها موسم عزاداری نیست بلکه فرصتی برای بازخوانی درسهای بزرگ قیام امام حسین (ع) و تبدیل این آموزهها به رفتار اجتماعی و فرهنگی در جامعه است.
حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: بخش دوم شعار امسال یعنی «خونخواه و جانفداییم» نشاندهنده روح ایثار، وفاداری و آمادگی برای دفاع از حقیقت و ارزشهای الهی است و تأکید دارد که پیروان مکتب اهلبیت (ع)، مسئولیت اجتماعی و دینی خود را در قبال عدالت و مقابله با ظلم فراموش نمیکنند.
وی خاطرنشان کرد: مکتب عاشورا صرفاً به روایت یک حادثه تاریخی محدود نمیشود بلکه یک جریان مستمر برای تربیت انسان مؤمن، مسئول و عدالتخواه در طول تاریخ است.
«نحنالمنتقمون»؛ پیوند عاشورا با افق ظهور
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با اشاره به هشتگ «نحن_المنتقمون» (ما انتقام گیرندگان هستیم) گفت: این عبارت در امتداد فرهنگ انتظار و امید به تحقق عدالت جهانی معنا پیدا میکند که به ظهور منتقم خونهای مظلوم (امام زمان عج) اشاره دارد و یادآور این حقیقت است که در اندیشه شیعی، آرمان مقابله با ظلم و خونخواهی مظلومان در چارچوب عدالت الهی معنا میشود.
وی افزود: استفاده از این مفهوم در شعار محرم، مجالس عزاداری را در کنار حفظ اصالت و سنتهای دینی، به سمت تقویت روح امید، بصیرت و آیندهنگری سوق میدهد.
حجت الاسلام محمدی با تأکید بر نقش هیئات مذهبی در تبیین صحیح مفاهیم عاشورایی بیان کرد: هیئات میتوانند با محور قرار دادن این شعار، برنامههای فرهنگی، معرفتی و رسانهای خود را در جهت ارتقای آگاهی عمومی، تعمیق محبت اهلبیت (ع) و تقویت انسجام اجتماعی ساماندهی کنند.
وی در پایان گفت: انتظار میرود محرم ۱۴۰۵ با بهرهگیری از این شعار مشترک، به جلوهای از همدلی، وحدت و بازنمایی پرشور فرهنگ عاشورا در سراسر کشور تبدیل شود و هیئات مذهبی با حفظ هویت اصیل خود، نقش مؤثرتری در ترویج معارف دینی ایفا کنند.
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