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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷

صد و سومین شب لنگرودی ها با استعانت به امام زمان (عج)

صد و سومین شب لنگرودی ها با استعانت به امام زمان (عج)

لنگرود- مردم لنگرود در صد و سومین شب تجمعات با استعانت از امام زمان (عج) به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6857509

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