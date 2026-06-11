https://mehrnews.com/x3cj7b ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷ کد مطلب 6857509 استانها گیلان استانها گیلان ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷ صد و سومین شب لنگرودی ها با استعانت به امام زمان (عج) لنگرود- مردم لنگرود در صد و سومین شب تجمعات با استعانت از امام زمان (عج) به میدان آمدند. دریافت 17 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6857509 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردمی در غرب استان تهران گزارش خبرنگار مهر از صد و سومین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه طنین «یاعلی مددی» مردم دیار آفتاب در صد و سومین قرار عاشقی حماسه سازی مردم دیار ۱۵ خرداد در شب صد و سوم تجمعات شبانه برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان لنگرود
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