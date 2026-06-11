https://mehrnews.com/x3cj6X ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6857498 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ طنین «یاعلی مددی» مردم دیار آفتاب در صد و سومین قرار عاشقی اراک- در این ویدئو حماسه پرشور با طنین «یا علی مددی» مردم دیار آفتاب در یکصد و سومین قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6857498 کپی شد مطالب مرتبط شکوه وحدت مردم ساوه در شب صد و دوم بیعت با رهبر معظم انقلاب یکصد و سومین شب مقاومت و پایداری مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید حمایت مردم محلات از رهبر معظم انقلاب به ایستگاه صد و دوم رسید صد و سومین شب لنگرودی ها با استعانت به امام زمان (عج) صد و دومین اجتماع حماسی شبانه دلیجانیها در دفاع و پشتیبانی از وطن مردم خوی: «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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