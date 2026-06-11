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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

طنین «یاعلی مددی» مردم دیار آفتاب در صد و سومین قرار عاشقی

طنین «یاعلی مددی» مردم دیار آفتاب در صد و سومین قرار عاشقی

اراک- در این ویدئو حماسه پرشور با طنین «یا علی مددی» مردم دیار آفتاب در یکصد و سومین قرار عاشقی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6857498

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