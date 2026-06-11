۲ کشته و ۲ مجروح در پی نزاع خانوادگی در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان اسدآباد در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: این واقعه هولناک حوالی ساعت ۲۱ به وقوع پیوسته است. بر اساس بررسی‌های اولیه، فرد ضارب در فاصله زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرده که در پی آن دو نفر به قتل رسیده و دو نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت آسیب‌دیدگان افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مجروحان جهت مداوا به بیمارستان منتقل شده و در حال حاضر تحت درمان و مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

دادستان اسدآباد با بیان اینکه تحقیقات اولیه نشان می‌دهد انگیزه اصلی این اقدام مجرمانه اختلافات خانوادگی بوده است، خاطرنشان کرد: در پی اعلام این واقعه، مقام قضایی بلافاصله در محل جنایت حاضر شده و روند رسیدگی قانونی به پرونده و پیگرد قضایی آغاز شده است.