سلاح غیرمجاز؛ تهدیدی خاموش علیه امنیت و آرامش در سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، سردار علیرضا دلیری*: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز یکی از مهمترین تهدیدات امنیتی و اجتماعی در هر جامعه محسوب میشود که آثار و پیامدهای آن میتواند امنیت عمومی، آرامش روانی شهروندان و روند توسعه اجتماعی را با چالش مواجه سازد.
استان سیستان و بلوچستان نیز به دلیل شرایط جغرافیایی، هممرزی با کشورهای همسایه و برخی مسائل فرهنگی و اقتصادی، در معرض آسیبهای ناشی از گسترش سلاحهای غیرمجاز قرار دارد.
از دیدگاه پلیس، وجود سلاح غیرمجاز در دست افراد عادی، زمینهساز افزایش جرایم خشن از جمله قتل، نزاعهای مسلحانه، سرقتهای مسلحانه، گروگانگیری و تهدید علیه شهروندان است.
بسیاری از اختلافات ساده و درگیریهای خانوادگی یا محلی، زمانی که سلاح در دسترس باشد، میتواند به حوادث جبرانناپذیر و خونین تبدیل شود. این موضوع علاوه بر تهدید مستقیم جان مردم، احساس ناامنی را در جامعه افزایش میدهد.
یکی دیگر از آثار منفی حمل سلاح غیرمجاز، تضعیف اقتدار قانون و ایجاد اختلال در نظم عمومی است. هنگامی که افراد به جای اعتماد به قانون و مراجع رسمی، به استفاده از سلاح برای حل اختلافات روی میآورند، زمینه برای گسترش خشونت و کاهش سرمایه اجتماعی فراهم میشود. پلیس معتقد است امنیت پایدار تنها در سایه قانونمداری و مشارکت عمومی در حفظ نظم اجتماعی محقق خواهد شد.
از منظر اجتماعی نیز نگهداری سلاح غیرمجاز آسیبهای متعددی به همراه دارد. افزایش ترس و اضطراب در میان خانوادهها، تأثیرات منفی بر روحیه کودکان و نوجوانان، ترویج فرهنگ خشونت و کاهش احساس آرامش اجتماعی از جمله پیامدهای این پدیده است. همچنین در برخی موارد، سلاحهای غیرمجاز به دست افراد مجرم یا گروههای سازمانیافته افتاده و زمینه فعالیت باندهای قاچاق، اشرار و عناصر ناامنکننده را فراهم میکند.
پلیس استان سیستان و بلوچستان همواره برخورد قاطع با قاچاقچیان و دارندگان سلاح غیرمجاز را در اولویت مأموریتهای خود قرار داده و با اجرای طرحهای اطلاعاتی و عملیاتی، تعداد قابل توجهی سلاح و مهمات غیرمجاز را کشف و ضبط کرده است. در کنار اقدامات انتظامی، آگاهسازی عمومی و فرهنگسازی نیز از مهمترین راهکارهای پیشگیری به شمار میرود؛ چرا که همکاری معتمدان و مردم در گزارش موارد مشکوک و خودداری از نگهداری سلاح، نقش مؤثری در کاهش جرایم و ارتقای امنیت دارد.
در نهایت، پلیس تأکید دارد که امنیت، سرمایه مشترک همه شهروندان است و حفظ آن نیازمند مشارکت همگانی، احترام به قانون و مقابله جدی با هرگونه حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز خواهد بود.
*جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان
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