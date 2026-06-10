قتل همسر در لاهیجان به‌ دلیل اختلافات خانوادگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان گیلان، در پی اعلام مفقودی زنی ۴۶ ساله در شهرستان لاهیجان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

در جریان پیگیری‌های پلیس، همسر این زن که مردی ۶۶ ساله است با مراجعه به پلیس به قتل همسر خود در شهرستان لاهیجان اعتراف کرد و اعلام کرد جسد را در محدوده شهرستان آستانه اشرفیه رها کرده است.

بر اساس اظهارات اولیه متهم، انگیزه این جنایت اختلافات خانوادگی عنوان شده است.

جسد مقتول تاکنون کشف نشده و تحقیقات پلیس برای یافتن جسد و بررسی زوایای پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد.