قاتل زن باردار در پلدختر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، اعلام کرد: در پی اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی مأموران جان‌برکف انتظامی شهرستان پلدختر، یکی از مخلان نظم و امنیت عمومی که به جرم ارتکاب قتل یک بانوی باردار در سال ۱۴۰۱ تحت تعقیب پلیس و مراجع قضائی بود، طی یک عملیات هوشمندانه و ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

این قاتل فراری که پس از ارتکاب جرم، برای فرار از قانون به خارج از استان متواری شده بود، با اقدامات تخصصی و اطلاعاتی پلیس شناسایی و پس از بازگشت به استان، در عملیاتی غافلگیرانه در چنگال قانون گرفتار شد.

شایان‌ذکر است این متهم دارای سوابق متعدد کیفری از جمله اخلال در نظم و آسایش عمومی، تیراندازی به‌سوی خودروها و منازل شهروندان، تخریب عمدی خودرو، مشارکت در نزاع‌های دسته‌جمعی و قدرت‌نمایی با سلاح و تهدید شکات بوده است.