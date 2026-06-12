علت افزایش مراجعه با علائم گوارشی در حمیدیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهرداد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بر اساس پایشهای انجام شده، در مجموع ۱۲۰ مورد مراجعه ثبت شده است که تحلیل دادهها نشان میدهد ۷۰ درصد از مبتلایان را کودکان زیر ۱۰ سال تشکیل میدهند که با علائم اصلی شامل اسهال، تب، درد شکم و تهوع مراجعه کردهاند و همچنین در میان مراجعهکنندگان، ۳ مورد اسهال خونی نیز مشاهده و ثبت شده است.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان با تأکید بر اینکه اکنون شرایط تحت کنترل کامل قرار دارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه شواهد اولیه نشان میدهد این بیماری منشأ و منبع مشترک گستردهای نداشته و تمامی مراجعان به مراکز درمانی، بلافاصله تحت مراقبت و درمان قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: از تمامی بیماران نمونهبرداریهای لازم صورت گرفته و بررسیهای اپیدمیولوژیک تیمهای بهداشتی با دقت انجام شده است. بنابراین، شهروندان اطمینان داشته باشند که با کاهش بار بیماری در منطقه، جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و کادر سلامت تا رفع کامل مشکل در کنار مردم خواهد بود.
شریفی اظهار داشت: کنترل زنجیره انتقال و حصول اطمینان از کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به مبتلایان از اولویتهای ما در این راستا بوده است.
وی در ادامه ضمن تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه، خاطرنشان کرد: تیمهای تخصصی معاونت بهداشت، عملیات بررسی پراکندگی موارد در سطح منطقه شهری حمیدیه را انجام دادند و ضمن هماهنگی با فوکال پوینت علمی برنامه جهت تدوین روند دقیق درمانی، نمونهبرداریهای انسانی لازم جهت تشخیص نوع عامل بیماریزا را به آزمایشگاههای حمیدیه و معاونت بهداشت در مرکز استان ارسال نمودند.
شریفی اظهار داشت: همچنین در این راستا، تأکید ویژهای بر مراقبت از بیماران سرپایی و ارائه آموزشهای چهرهبهچهره به خانوادهها جهت پیشگیری از انتقال ثانویه و گسترش آلودگی در منازل صورت گرفته است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز، با اشاره به پایش زیرساختهای محیطی در منطقه تصریح کرد: همزمان با بررسیهای انسانی، بازدیدهای میدانی دقیق از تأسیسات آبرسانی منطقه و سنجش وضعیت کلر در شبکه توزیع آب انجام شده و نمونههای آب نیز جهت آنالیز میکروبی و شیمیایی به آزمایشگاههای مرجع ارسال گردیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت به صورت لحظهای تحت کنترل بوده و نتایج تکمیلی آزمایشگاهی و گزارشهای بعدی به محض دریافت اطلاعات جدید، متعاقبا اعلام خواهد شد.
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