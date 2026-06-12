تردد روان در تمامی محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلینیا، در تشریح تازه ترین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور، اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیرهای رفت و برگشت بهصورت روان جریان دارد.
وی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیرها تا این لحظه عادی است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و شرایط ترافیکی مطلع شوند.
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