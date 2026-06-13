بیش از ۲ هزار خودرو با تقسیط جرایم ترخیص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، تغییرات گسترده در الگوهای تردد درون ‌شهری و برون ‌شهری و همچنین چالش‌ های ناشی از ارائه خدمات حضوری، همکاران ما در مرکز اجرائیات پلیس راهور با تلاش شبانه ‌روزی، ارائه خدمات به شهروندان را بدون وقفه ادامه دادند و اقدامات متعددی را در راستای تسهیل امور مردم و ارتقای سطح خدمات اجرایی به انجام رساندند.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه ترخیص وسایل نقلیه گفت: در راستای حمایت از معیشت شهروندان و اجرای تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعداد ۹ هزار و ۵۸۰ مورد تقسیط جرایم برای خودروهای دارای دستور توقیف با جرایم بالای ۵۰ میلیون ریال انجام شد که این اقدام زمینه ترخیص بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ دستگاه خودرو را فراهم کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: یکی از اولویت‌های مرکز اجرائیات در این مدت، افزایش سطح آگاهی شهروندان نسبت به وضعیت تخلفات رانندگی و نمرات منفی بوده است.

در همین راستا، تعداد ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار پیامک اطلاع‌رسانی شامل اخطاریه‌های اولیه و ثانویه، اعلام نمرات منفی و نتایج رسیدگی به اعتراضات برای مالکان و رانندگان وسایل نقلیه در سراسر کشور ارسال شد.

سردار حسینی با اشاره به اقدامات نظارتی و کنترلی پلیس راهور تصریح کرد: در بازه زمانی مورد اشاره، تعداد ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار صورت ‌وضعیت تخلفات رانندگی صادر شد تا مالکان و رانندگان وسایل نقلیه ضمن بهره‌مندی از خدمات شماره‌ گذاری، از آخرین وضعیت تخلفات ثبت ‌شده خود نیز آگاه شوند.

وی همچنین از رسیدگی گسترده به اعتراضات مردمی خبر داد و گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع، افزایش رضایتمندی عمومی و رعایت حقوق شهروندی، تعداد ۳۵۵ هزار مورد اعتراض ثبت ‌شده نسبت به تخلفات رانندگی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و در موارد لازم، اقدامات قانونی مقتضی انجام شد.

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به خدمات قضایی ارائه شده اظهار داشت: در این مدت، ۹۳ هزار مورد دستور قضایی در سامانه‌ های اجرائیات ثبت شد و در مقابل، به منظور کاهش محدودیت ‌های شهروندان و تسهیل امور آنان، ۷ هزار و ۳۰۰ مورد رفع دستور قضایی نیز انجام گرفت.

وی نقش نیروی انسانی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت مرکز اجرائیات دانست و افزود: بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر از اخطاریه ‌نویسان فعال پلیس راهور در سراسر کشور با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، انصاف در اجرای قانون و تکریم شهروندان، در اجرای مأموریت‌ های محوله نقش ‌آفرینی کردند.

سردار حسینی همچنین به ظرفیت‌ های زیرساختی و دیجیتال مرکز اجرائیات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک‌ هزار و ۸۵۰ کاربر فعال در سامانه اجرائیات پلیس راهور به صورت مستمر در حال ارائه خدمات الکترونیکی، سریع و برخط به شهروندان هستند که این موضوع نقش مؤثری در تسریع فرآیندهای اجرایی و کاهش مراجعات حضوری داشته است.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا در تمامی شرایط، خدمت‌ رسانی به مردم را اولویت اصلی خود می ‌داند و تلاش خواهد کرد با توسعه خدمات هوشمند، تسهیل فرآیندهای اجرایی و بهره ‌گیری از ظرفیت ‌های فناورانه، زمینه ارائه خدمات مطلوب ‌تر و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.