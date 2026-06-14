به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان به چالشهای حوزه ترافیک شهری اشاره کرد و گفت: متأسفانه پس از حوادث دیماه و آسیبهای وارده به دوربینهای ثبت تخلف، شاهد وقوع تصادفات سنگین ناشی از سرعت غیرمجاز در معابر اصلی و رینگ دوم شهر هستیم که عمدتاً با خسارتهای جرحی و فوتی همراه بوده است.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر لزوم بازگشت هفت سامانه آسیبدیده به چرخه عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن تاکید کرد: در صورتی که وضعیت دوربینها در رینگ مرکزی و معابر درجهدو تعیینتکلیف نشود و این سامانهها به مدار بازنگردند، مبالغ جرایم رانندگی بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از حوادث نخواهند داشت.
وی با بررسی روند اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح ۱۳ آبان، خواستار اهتمام جدی برای پیشبرد این طرح شد و تصریح کرد: فاز دوم این پروژه عمرانی باید با جدیت و به نحو احسن اجرا و باید مناقصه مربوط به آن در اسرع وقت برگزار شود تا شاهد وقفه در توسعه زیرساختهای ترافیکی نباشیم.
حیدری همچنین در موضوع ساماندهی پارکهای حاشیه خیابان اظهار کرد: این طرح که برای نخستینبار در کشور با مشارکت یک شرکت دانشبنیان اجرایی میشود، به صورت همزمان تخلفات توقف ممنوع (ایستا) را نیز اعمال قانون میکند.
وی افزود: شهر بدون مدیریت پارک حاشیهای و با توزیع ناعادلانه فضای پارک خودرو دچار چالشهای جدی میشود و اجرای این طرح برای انضباطبخشی به وضعیت پارکینگهای شهری ضروری است.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان در پایان با قدردانی از همکاری پلیس راهور با مدیریت شهری گفت: پلیس راهور در تمامی مراحل، از نصب دوربینها و هوشمندسازی تقاطعها گرفته تا مدیریت پارکهای حاشیهای، همکاری قابلتوجهی داشته است و این تعاملات برای افزایش انضباط و ایمنی در سطح شهر با قوت ادامه خواهد یافت.
نظر شما