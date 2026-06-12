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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۰

نقاشی عاشورایی جدید حسن روح‌الامین خلق شد؛ درخواست از حضرت عباس (ع)

نقاشی عاشورایی جدید حسن روح‌الامین خلق شد؛ درخواست از حضرت عباس (ع)

حسن روح‌الامین با خلق نقاشی جدیدش درباره حضرت ابوالفضل‌العباس علیه‌السلام، از ایشان درخواست کرد که نگاهی غضب‌آلود به فرعونیان زمان حال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح‌الامین در روزهای منتهی به ماه محرم و آغاز عزاداری سیدالشهدا علیه‌السلام و یاران‌شان، در حال آفرینش تابلوی نقاشی جدیدی در قطع بزرگ بود که شب گذشته از اتمام آن خبر داد.

با توجه به متنی که درباره نقاشی منتشر کرده و پخش مداحی محمود کریمی درباره حضرت ابوالفضل‌العباس علیه السلام در حین نقاشی، مشخص شد که این تابلوی مربوط به شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام است.

حسن روح‌الامین درباره این تابلو نوشته است: «یا عباس امشب کاری که برای شما بود انجام دادم و تمام شد.

آقا، مزد این کاری که انجام شد

یه نگاه غضب‌آلود به این فرعونیان زمان بکن

استخوناشونو خُرد کن امشب

به حق مادرت حضرت ام‌البنین»

کد مطلب 6857651
آزاده فضلی

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