به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح‌الامین در روزهای منتهی به ماه محرم و آغاز عزاداری سیدالشهدا علیه‌السلام و یاران‌شان، در حال آفرینش تابلوی نقاشی جدیدی در قطع بزرگ بود که شب گذشته از اتمام آن خبر داد.

با توجه به متنی که درباره نقاشی منتشر کرده و پخش مداحی محمود کریمی درباره حضرت ابوالفضل‌العباس علیه السلام در حین نقاشی، مشخص شد که این تابلوی مربوط به شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام است.

حسن روح‌الامین درباره این تابلو نوشته است: «یا عباس امشب کاری که برای شما بود انجام دادم و تمام شد.

آقا، مزد این کاری که انجام شد

یه نگاه غضب‌آلود به این فرعونیان زمان بکن

استخوناشونو خُرد کن امشب

به حق مادرت حضرت ام‌البنین»