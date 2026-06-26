‎به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح‌الامین که هر سال در ماه محرم، اثر عاشورایی جدید خلق می‌کند، امسال نیز ۲ اثر ترسیم کرده است که اولی را شام تاسوعا با موضوع شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام و دومی را شام عاشورا با موضوع شهادت حضرت سیدالشهداء (ع) منتشر کرده است.

تابلوی نقاشی «نعل و عرش»، به لحظات شهادت و تنها ماندن امام حسین (ع) در میدان کربلا، در نهایتِ روز عاشورا اشاره دارد. روح‌الامین در این نقاشی، به لحظه‌ای اشاره کرده که حضرت سیدالشهداء (ع) بر اثر زخم‌های متعدد بر زمین افتادند.

روح‌الامین درباره این تابلوها گفت: محرم امسال، به کرم مرتضی علی علیه‌السلام، ۲ تابلو نقاشی با عناوین «آهن و مهتاب» با موضوع شهادت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم و «عرش زیر پا» با موضوع گودال قتلگاه، تقدیم پیشگاه امام زمان ارواحنا فدا و شیعیان ایشان خواهم کرد. به دلیل رونمایی این ۲ اثر در حسینیه معظمی در کربلای معلی ارائه به مخاطبان با یک روز تاخیر یعنی در شام تاسوعا و شام عاشورا خواهد بود.



‎در توضیح این تابلوی نقاشی با تکنیک رنگ و روغن روی بوم خلق شده، یک بیت شعر آمده است:

«ای شاه کم سپاه که افتاده ای به راه

از جن انس پیش و پسی داشتی، چه شد؟»