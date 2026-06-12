دعوت از «الجولانی» برای سفر دوباره به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع دیپلماتیک روز پنجشنبه اعلام کرد که احمد الشرع (الجولانی) رئیس جمهور خودخوانده سوریه، دعوتنامه ای برای سفر به آمریکا دریافت کرده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود که الجولانی دعوتی برای سفر به آمریکا در ۱۴ ژوئن دریافت کرده است. این تاریخ، مصادف با هشتادمین سالگرد تولد رئیس جمهور آمریکا است که قصد دارد به همین مناسبت، یک تورنمنت هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در محوطه چمن کاخ سفید برگزار کند.

دعوت از الجولانی برای سفر به آمریکا در حالی صورت می گیرد که دونالد ترامپ اخیرا از تمایل سوریه برای مداخله علیه حزب الله لبنان، خبر داده است.

رپیس جمهور خودخاونده سوریه پیش از این هم در نوامبر ۲۰۲۴ به آمریکا سفر و با ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد.