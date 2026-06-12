گره واردات اتوبوس؛ چالش اصلی تأمین ارز و تعدد متولیان است

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گره واردات اتوبوس و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، اظهار کرد: واقعیت این است که مسئله نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در ایران به یک عامل محدود نمیشود. در بخش اتوبوسهای برونشهری، مهمترین چالش به موضوع تأمین و تخصیص ارز برای واردات بازمیگردد.
وی افزود: فرآیند واردات اتوبوس نیازمند هماهنگی میان چند دستگاه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای و گمرک است و همین تعدد متولیان باعث شده روند واردات با کندی و پیچیدگی همراه باشد.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: یکی از مهمترین موانع، موضوع ارزی است. واردات اتوبوس بهویژه در سالهای اخیر با محدودیتهای ارزی روبهرو بوده و همین مسئله موجب شده بسیاری از برنامههای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی با سرعت کمتری پیش برود.
وی یادآور شد: هرچند در برخی مقاطع تلاشهایی برای تسهیل واردات اتوبوس انجام شده است، اما همچنان تأمین ارز و فرآیندهای اداری از جمله موانع اصلی در مسیر نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور محسوب میشوند.
بیش از ۷۰ درصد اتوبوسهای بینشهری فرسودهاند
سنندجی با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی کشور گفت: آمارهای رسمی نشان میدهد بخش قابل توجهی از ناوگان اتوبوسرانی کشور فرسوده است. در حوزه حملونقل جادهای اعلام شده که بیش از ۷۰ درصد اتوبوسهای بینشهری بالای ۱۵ سال سن دارند.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: این در حالی است که در بسیاری از کشورها عمر مفید اتوبوسها کمتر از این میزان در نظر گرفته میشود و ناوگان حملونقل عمومی بهصورت مستمر نوسازی و بازسازی میشود. از این رو تسریع در فرآیند واردات اتوبوس، تأمین ارز مورد نیاز و رفع موانع اداری میتواند نقش مؤثری در جوانسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی ایفا کند.
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