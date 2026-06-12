فرزاد خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین تجلیل از مدال‌آوران و نام‌آوران کردستانی عرصه‌های آسیایی، جهانی و بین‌المللی با حضور مسئولان، جامعه ورزش و قهرمانان استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در راستای تکریم ورزشکارانی برگزار می‌شود که با کسب عناوین ارزشمند در میادین آسیایی، جهانی و بین‌المللی، پرچم جمهوری اسلامی ایران و نام کردستان را در عرصه‌های مختلف ورزشی به اهتزاز درآورده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: این آیین همچنین به یاد شهدای جنگ رمضان برگزار می‌شود تا ضمن تجلیل از افتخارآفرینان ورزشی، یاد و خاطره شهدای گرانقدر نیز گرامی داشته شود.

خاکی اعلام کرد: این مراسم روز شنبه ۲۳ خردادماه در سالن آمفی‌تئاتر سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان برگزار خواهد شد.

وی از حضور و همراهی جامعه ورزش استان در این آیین قدردانی کرد و گفت: حمایت و تجلیل از قهرمانان ورزشی، بخشی از برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان برای تقویت انگیزه و معرفی ظرفیت‌های ورزشی کردستان است.