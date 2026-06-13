به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی صبح شنبه در آیین تجلیل از مدال آوران و نام آوران کردستانی عرصههای جهانی، آسیایی و بین المللی که با حضور مسئولان استانی و جمعی از ورزشکاران در سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از تلاشهای جامعه ورزش، اظهار کرد: این برنامه دومین آیین تجلیل از قهرمانان استان در یک ماه اخیر است و هدف آن پاسداشت افتخارات ورزشکاران کردستانی در عرصههای ملی و بینالمللی است.
وی با اشاره به حضور حدود ۱۶۰ ورزشکار، مربی و داور کردستانی در سطوح مختلف بینالمللی افزود: از این تعداد ۲۳ نفر مربی، ۱۶ نفر داور، ۵۱ نفر در سطح آسیایی و ۵۶ نفر در سطح بینالمللی و فراملی موفق به کسب افتخار شدهاند که برخی از آنان چندین مدال در طول سالهای اخیر کسب کردهاند.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با بیان اینکه در ۲۵ سال گذشته استان نمایندهای در رقابتهای المپیک نداشته است، گفت: کمیته حمایت از قهرمانان برای تقویت حضور ورزشکاران در بازیهای آسیایی ناگویا و المپیک لسآنجلس تشکیل شده و ۱۶ ورزشکار، مربی و داور کردستانی در تیمهای ملی حضور دارند.
خاکی همچنین از آغاز پرداخت حمایتهای مالی مستمر به قهرمانان خبر داد و افزود: این اقدام برای نخستینبار در استان اجرایی شده و تا رقابتهای پیشرو ادامه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساختهای ورزشی استان اشاره کرد و گفت: ۴۸ پروژه نیمهتمام ورزشی در استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها با تأمین اعتبارات ملی و استانی وارد مرحله اجرایی شدهاند.
به گفته وی، در سال جاری بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۱۱۷ میلیارد تومان اعتبار ملی برای توسعه زیرساختهای ورزشی کردستان اختصاص یافته که بخشی از آن معادل ۵۰ میلیارد تومان از محل سفر رئیسجمهور تأمین شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از بهرهبرداری و افتتاح چندین پروژه ورزشی از جمله چمنهای مصنوعی، سالنهای ورزشی و پروژههای عمرانی در شهرستانهای مختلف استان تا پایان سال خبر داد.
در پایان این مراسم از مدالآوران و افتخارآفرینان ورزشی کردستان در رشتههای مختلف تجلیل شد.
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