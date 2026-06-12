به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی آخرین وضعیت جوی کشور را تشریح کرد.

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز در شمال استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، ارتفاعات گلستان و برخی نقاط خراسان شمالی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد، پیش‌بینی شده است. فردا این شرایط در شمال استان‌های آذربایجان‌غربی، شمال آذربایجان‌شرقی و خراسان شمالی تداوم دارد.

گودرزی افزود: یکشنبه با عبور موجی از شمال‌عرب، یکشنبه بعد از ظهر، در برخی مناطق شنال‌غرب، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی آغاز خواهد شد.

به گفته وی، از امروز تا یکشنبه در ساعت‌های عصر و شب‌ها، در برخی مناطق سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید وجود دارد

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: امروز مناطقی از غرب، جنوب‌غرب، و شرق کشور ور برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و گردوخاک دارند.

وی گفت: در سه روز آینده، آب‌های خلیج‌فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، مواج و متلاطم است‌. تهران، آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد دارد که در عصر امروز، گردوخاک در مناطق غربی و جنوبی استان مورد انتظار است. بیشینه دمای پایتخت نیز به ۳۷ درجه بالای صفر می‌رسد.