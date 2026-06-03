هشدار ورود سامانه بارشی جدید؛ رگبار، رعدوبرق شدید در راه ۱۳ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: از امروز (چهارشنبه، ۱۳ خرداد) تا پایان روز جمعه (۱۵ خرداد) در شمال غرب، شمال شرق، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز و همچنین روز شنبه (۱۶ خرداد) در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

وی افزود: از امروز تا روز جمعه، برای مناطق غرب و جنوب غرب کشور و همچنین طی پنج روز آینده برای شمال شرق و شرق کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۳ خرداد) صاف خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات شب، آسمان تهران قسمتی ابری خواهد شد. حداکثر و حداقل دمای تهران نیز به ترتیب ۳۳ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: سازمان هواشناسی برای ۱۳ استان کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرده است و بر این اساس، امروز در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، نیمه جنوبی اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی نقاط و در مناطق مستعد، تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: این شرایط جوی فردا (پنجشنبه، ۱۴ خرداد) در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و سمنان تداوم خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روز جمعه (۱۵ خرداد) نیز آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران و سمنان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و سایر مخاطرات جوی در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.