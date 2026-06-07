صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۱۷ خرداد) در برخی مناطق شمالغرب، استانهای ساحلی دریای خزر و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز مرکزی و غربی در بعضی ساعات، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در نقاط مستعد، وقوع تگرگ پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی فردا (دوشنبه، ۱۸ خرداد) در نوار شمالی کشور و همچنین روزهای سهشنبه (۱۹ خرداد) و چهارشنبه (۲۰ خرداد) در برخی مناطق شمالغرب و ارتفاعات البرز مورد انتظار است.
ضیائیان بیان کرد: طی سه روز آینده، در ارتفاعات جنوب سیستانوبلوچستان و شمال و شرق هرمزگان نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر همراه با رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
وی یادآور شد: همچنین امروز در برخی مناطق شمالشرق، شرق، جنوبغرب، غرب، مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، فردا در برخی مناطق نیمهشرقی، جنوب و مرکز کشور و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه در بخشهایی از شرق، شمالشرق، مرکز و جنوب کشور، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: بر اساس پیشبینی هواشناسی، امروز (۱۷ خرداد) آسمان تهران کمی ابری است و از بعدازظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک به همراه احتمال رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد. بیشینه دمای تهران ۳۳ درجه و کمینه دما ۲۴ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی استانهای، افزود: امروز (۱۷ خرداد) در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و نیمه شمالی و شرقی کردستان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی مناطق و بارش تگرگ در نواحی مستعد پیشبینی میشود.
فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان
ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد دیگری از فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان کشور خبر داد و گفت: امروز استانهای همدان، کردستان، نیمه شمالی استانهای کرمانشاه و مرکزی، گیلان، مازندران، البرز، قم، تهران و ارتفاعات استانهای سمنان و گلستان تحت تأثیر رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: فردا (دوشنبه، ۱۸ خرداد) خراسان شمالی، گلستان، شمال خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی و دامنهها و ارتفاعات استانهای سمنان و مازندران شاهد تداوم فعالیت این سامانه بارشی خواهند بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز سهشنبه (۱۹ خرداد) نیز استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، ارتفاعات گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار میگیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) نیز آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال سمنان، ارتفاعات مازندران، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت مواجه خواهند شد.
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