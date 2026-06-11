به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و گفت: امروز در شمال استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، در دامنه و ارتفاعات تهران، البرز، قزوین، سمنان، مازندران و گیلان در برخی ساعت‌ها، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده است.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: شرایط جوی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید از فردا تا اویل هفته آینده در استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، تداوم دارد.

به گفته گودرزی، در ۵ روز آینده، شرق کشور باد و گردوخاک خاک دارد. همچنین، در ۳ روز آینده آب‌های جنوب کشور شامل خلیج فارس و دریای عمان، مواج و متلاطم است‌.

وی افزود: تهران، امشب، رگبار و رعدوبرق، احتمال بارش‌های پراکنده و وزش باد شدید دارد.بخش‌های غربی و جنوبی کشور باد و گردوخاک دارد.