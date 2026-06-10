صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور، گفت: امروز (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) و فردا (پنجشنبه، ۲۱ خرداد) ابرناکی، وقوع رگبار پراکنده و گاهی وزش باد در استان اردبیل، شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات گلستان، شمال سمنان و خراسان شمالی دور از انتظار نیست.
وی افزود: روز جمعه (۲۲ خرداد) و شنبه (۲۳ خرداد) نیز وقوع رگبار پراکنده، وزش باد و احتمال رعدوبرق در استانهای گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات خراسان رضوی، شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی ادامه داد: طی امروز و فردا در شرق و شمالشرق کشور، روز جمعه در غرب و جنوبغرب و روز شنبه در غرب، جنوبغرب، مرکز و استانهای واقع در دامنه البرز مرکزی، وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوخاک در برخی ساعات دور از انتظار نخواهد بود.
وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: امروز (۲۰ خرداد) آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود. همچنین بیشینه و کمینه دمای تهران به ترتیب ۳۵ و ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.
ضیائیان با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان تهران، بیان کرد: از امروز تا روز جمعه در نوار مرزی جنوبی و غربی و همچنین ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد. همچنین در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق شمالی استان تهران نیز در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: در پی این شرایط جوی، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت از جمله داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها وجود دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: همچنین احتمال خیزش گردوخاک، کاهش میدان دید افقی و افت کیفیت هوا در برخی مناطق پیشبینی میشود. از سوی دیگر، امکان انتقال گردوخاک از استانهای همجوار بهویژه در نوار جنوبی و غربی استان تهران وجود دارد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در برخی ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده نیز دور از انتظار نیست و در پارهای نقاط، بهویژه از چهارشنبه تا پنجشنبه در دامنهها و ارتفاعات شمالی استان تهران، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود خواهد داشت.
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