جواد خواجوی با اشاره به حضورش در سریال «کلینیک رویا» و بازخوردهای آن به خبرنگار مهر گفت: پخش سریال در دورهای بود که اینترنت قطع است و ما بیشترین بازخوردها را از صفحههای مجازی داریم.
وی اضافه کرد: این روزها هر سریالی که منتشر میشود، اگر بخشهای وایرال آن پخش شود و مردم آن را لایک کنند و برایش کامنت بگذارند، میگویند آن سریال دیده شده است؛ در غیر این صورت باید به گونه دیگری بازخورد گرفت و بررسی کرد که چه وضعیتی داشته است.
این بازیگر با اشاره به واکنش هم صنفی هایش عنوان کرد: در میان سینماگران و اهالی سینما، به دلیل نگاه متفاوت سجاد مهرگان، از این سریال استقبال خوبی شد. آن را دوست داشتند و نقدهای خوبی دربارهاش نوشته شد. در مجموع، ساختن یک اثر فانتزی برای تلویزیون در شرایط فعلی کار دشواری است. با اینکه این مجموعه هم بهصورت تکهتکه پخش شد و بخشهای زیادی از آن حذف شده بود، اما باز هم شاید بتواند آغاز خوبی برای این نوع آثار باشد.
خواجوی با اشاره به ویژگی سریال عنوان کرد: فانتزی بودن قصه در میان سریال ها به نظرم کمسابقه بود. اتفاقهایی در آن رخ میداد که مخاطب انتظارش را ندارد؛ مثلاً ناگهان همهچیز متوقف میشود، آدمها با شمع وارد میشوند یا مخاطب انتظار ندارد فردی به محض ورود به بیمارستان عاشق مسئول پذیرش شود. این اتفاقها و صحنهپردازیها به نظرم تازه بود و ساختن و پخش کردن چنین اثری، آن هم در این مقطع حساس، جسارت زیادی میطلبد.
بازیگر سریال «یاغی» درباره حضورش به عنوان بازیگر در مدیوم های مختلف اظهار کرد: من در هر شرایطی بازیگری را دوست دارم. برای آن زحمت کشیدهام و با آن بزرگ شدهام. برخی تصور میکنند اینستاگرام باعث شناخته شدن من شده یا به دلیل تعداد دنبالکنندگانم در فضای مجازی بازدیدهای میلیونی داشتهام، در حالی که من سینما خواندهام، بازیگری علاقه دوران کودکیام بوده و تئاتر کار کردهام. برای من تفاوتی ندارد که روی صحنه تئاتر باشم، در شبکه نمایش خانگی فعالیت کنم یا در تلویزیون حضور داشته باشم. مهم این است که بتوانیم برای لحظاتی حال مردم را بهتر کنیم.
وی با اشاره به علاقه اخیرش در حوزه تولید مستند گفت: در حال حاضر مشغول ساخت یک مستند شخصی و همچنین یک برنامه هستم. پیش از آنکه تعداد دنبالکنندگانم افزایش پیدا کند نیز برنامههای زیادی ساخته بودم، اما بعد از آن دیگر فرصت چندانی برای ادامه این کار نداشتم. در مجموع، به واسطه تحصیل در رشته سینما و آموزشهایی که از دوران دبیرستان و هنرستان دیدهام، همیشه به تولید محتوا علاقه داشتهام.
وی اضافه کرد: این مجموعه مستند با عنوان «کار درست» درباره کاسبان قدیمی مشهد ساخته میشود و امیدوارم منتشر شود و مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. البته قرار نیست از طریق پلتفرم خاصی عرضه شود و بیشتر برای انتشار در آپارات و یوتیوب تولید میشود. تاکنون ۲۰ قسمت آن نوشته شده است. این مستند درباره کاسبان قدیمی مشهد است و هر قسمت به یک فرد یا یک برند میپردازد.
این بازیگر مشهدی در پایان درباره استفاده از لهجه در آثار بیان کرد: همیشه این موضوع برای من اهمیت داشته است و با نحوه استفاده از لهجه مشهدی در آثار نمایشی مشکل داشتهام، چون معمولاً درست اجرا نمیشود. گاهی با یک تغییر کوچک، لهجه مشهدی به لهجهای دیگر شبیه میشود. در «کلینیک رویا» هم دوست داشتم این لهجه به شکل صحیح ادا شود. البته پیشنهادهای زیادی برای بازی در نقشهای مشهدی داشتهام، اما در این مورد مشخص، مشهدی بودن به شخصیت نقش میآمد. در غیر این صورت، اینگونه نیست که بخواهم صرفاً نقشهای مشهدی را انتخاب کنم.
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