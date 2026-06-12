محسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در عرصههای ملی و اجتماعی اظهار کرد: طی روزهای اخیر شاهد جلوههای کمنظیری از همراهی، همدلی و حضور مردم در صحنه بودهایم؛ حضوری که بار دیگر نشان داد ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی همواره پشتیبان نظام، انقلاب و منافع ملی کشور هستند.
وی افزود: بسیاری از شهروندان در دیدارها و گفتوگوهای مردمی تأکید میکردند که به صورت خانواده گی گسترده در برنامهها و تجمعات حضور پیدا میکنند و این مسئله نشاندهنده عمق تعلق خاطر مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور است.
استاندار زنجان با بیان اینکه شکوه حضور مردم در حقیقت همان مؤلفه راهبردی امنیت ملی کشور است، تصریح کرد: آنچه توانسته مقاومت و دفاع ملی ملت ایران را تا امروز با صلابت و استحکام پیش ببرد، اتکای نظام به مردم و سرمایه اجتماعی عظیمی است که در بزنگاههای مختلف خود را به نمایش گذاشته است.
صادقی خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول دهههای گذشته نشان دادهاند هر زمان که کشور با تهدیدها، فشارها و جنگهای روانی دشمنان مواجه شده، با انسجام و وحدت بیشتر در صحنه حاضر شدهاند و همین حضور، بسیاری از محاسبات دشمنان را برهم زده است.
وی با اشاره به مواضع و ادعاهای برخی مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ گفت: دشمنان جمهوری اسلامی همواره تلاش کردهاند با تهدید، فشار سیاسی و عملیات روانی، اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما تجربه نشان داده است که هرگاه عظمت حضور مردم را مشاهده کردهاند، ناچار به تجدیدنظر در محاسبات و عقبنشینی از برخی مواضع خود شدهاند.
استاندار زنجان ادامه داد: قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً در تجهیزات و امکانات خلاصه نمیشود، بلکه مهمترین پشتوانه آن، مردم هستند؛ مردمی که با حضور خود در میدان، حمایت از آرمانهای انقلاب و پشتیبانی از منافع ملی، اقتدار کشور را تضمین میکنند.
وی با تأکید بر اینکه قدرت کشور بر سه ضلع اساسی استوار است، اظهار داشت: حضور مردم در صحنه، میدان و توانمندیهای ملی و همچنین دیپلماسی فعال و هوشمندانه، سه مؤلفه اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهند و همافزایی این سه بخش، زمینهساز حفظ امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور است.
صادقی افزود: هر جا مردم در صحنه حضور داشتهاند، کشور توانسته از چالشها و تهدیدها با موفقیت عبور کند و امروز نیز سرمایه اصلی نظام، اعتماد، همراهی و مشارکت مردم است.
وی با قدردانی از حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصههای مختلف اجتماعی و ملی گفت: این همبستگی و انسجام ملی سرمایهای ارزشمند برای کشور است و باید برای تقویت آن تلاش کنیم.
استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد: با تداوم وحدت، همدلی و حضور پرشور مردم، جمهوری اسلامی ایران بتواند با اقتدار مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه دهد و به زودی شاهد موفقیتها و پیروزیهای بزرگ برای کشور و ملت ایران باشیم.
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