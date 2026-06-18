امام جمعه روانسر: دشمن به دنبال تضعیف انسجام ملی در کشور است

ماموستا ملامحمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف نشان داده‌اند هرگاه در عرصه‌های نظامی، سیاسی و دیپلماسی با شکست مواجه شده‌اند، تلاش کرده‌اند ناکامی‌های خود را از طریق جنگ نرم و عملیات روانی جبران کنند.

وی افزود: امروز نیز پس از آنکه دشمن نتوانست به اهداف مورد نظر خود در برابر ملت ایران دست یابد و ناچار به پذیرش واقعیت‌های موجود شد، راهبرد ایجاد شکاف و تضعیف انسجام ملی را در دستور کار قرار داده است.

امام جمعه شهرستان روانسر با اشاره به اهمیت وحدت ملی در اقتدار کشور تصریح کرد: همبستگی و اتحاد مردم ایران همواره از مهم‌ترین عوامل عبور موفق کشور از چالش‌ها و تهدیدها بوده و دشمن به خوبی از نقش این سرمایه اجتماعی آگاه است.

ماموستا محمودی ادامه داد: به همین دلیل تلاش می‌شود با دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی، وحدت و همدلی موجود در جامعه هدف قرار گیرد و زمینه تضعیف انسجام ملی فراهم شود.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی همه اقشار جامعه به ویژه نخبگان، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و مسئولان وظیفه دارند با تقویت امید اجتماعی، حفظ آرامش عمومی و پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های کاذب، زمینه تقویت همبستگی ملی را فراهم کنند.

این عالم اهل سنت افزایش آگاهی عمومی را از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با جنگ روانی دشمن دانست و گفت: توجه به منافع ملی، ارتقای بصیرت عمومی و هوشیاری در برابر شایعات و اخبار جهت‌دار می‌تواند بسیاری از توطئه‌های دشمن را خنثی کند.

ماموستا محمودی خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته بارها ثابت کرده است که در شرایط حساس با تکیه بر ایمان، عقلانیت و وحدت کلمه، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است.

وی در پایان گفت: مردم ایران این بار نیز با حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه همدلی اجازه نخواهند داد دشمن از مسیر اختلاف‌افکنی و ایجاد تفرقه به اهداف خود دست پیدا کند.