به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی حضور میدانی هیئتهای مذهبی در اجتماع حماسی و معنوی شبانه پیش از ظهر جمعه با حضور مسئولان و نمایندگان هیئتهای مذهبی شهرستان میناب برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین مفید سهرابی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب، ضمن تشریح رویکردها، اهداف و وظایف هیئتهای مذهبی در شرایط کنونی، بر نقش مؤثر این تشکلهای مردمی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و جهاد تبیین تأکید کرد.
وی با قدردانی از فعالیتهای هیئتهای مذهبی در «جنگ تحمیلی سوم» و میدانهای خدمترسانی، روشنگری و بصیرتافزایی، اظهار داشت: هیئتهای مذهبی امروز صرفاً محل برگزاری مراسم دینی نیستند، بلکه کانونهای جهاد تبیین، امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار میروند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب بر ضرورت حضور منسجم، فعال و اثرگذار هیئتها در برنامهها و اجتماعات مردمی تأکید کرد و خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی و فرهنگی هیئتها در راستای ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی شد.
در پایان این جلسه، برنامههای پیشرو بررسی و بر هماهنگی بیشتر هیئتهای مذهبی برای حضور پرشور در اجتماعات حماسی و معنوی شبانه تأکید شد.
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