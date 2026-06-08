حجت‌الاسلام محمد محمودی در حاشیه جلسه هماهنگی ادامه تجمعات و برنامه‌ریزی دهه اول محرم پلدختر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور میدانی مردم هم‌زمان با برگزاری باشکوه آیین‌ها و عزاداری‌های محرم که بهترین فرصت برای تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و تقویت روحیه استکبارستیزی در جامعه است، باید تقویت شود.

برنامه‌های ایام محرم همراه بامعرفت افزایی باشد

وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، مداحان، سخنرانان و جوانان در ایام محرم تأکید کرد و افزود: گردهمایی توجیهی مسئولان هیئت‌های مذهبی، مداحان و نوحه‌سرایان در چند روز آینده در پلدختر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر با بیان اینکه اجتماعات مردمی شبانه میدان اصلی جهاد تبیین و استمرار نهضت حسینی است، گفت: هیئت‌های مذهبی در حفظ و تقویت اجتماعات مردمی که از مؤثرترین عرصه‌های جهاد تبیین به شمار می‌رود، نقش مهم، تأثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای دارند.



حجت‌الاسلام محمودی، تصریح کرد: در شرایط کنونی که جنگ بر کشور سایه انداخته است، ایام محرم فرصت مناسب و مغتنمی برای تقویت و تجلی وحدت، اتحاد و انسجام ملی و حضور آگاهانه و اقتدار در صحنه است و وظیفه مردم در این حضور حماسی، سنگین‌تر از قبل و گذشته است.

وی یادآور شد: برنامه‌ریزی ایام محرم باید به‌گونه‌ای باشد که مجالس عزای حسینی همراه با شور، شعور و معرفت‌افزایی باشد.

اعزام ۱۲۰ مبلغ به مناطق شهری و روستایی پلدختر در ایام محرم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان هیئت‌های مذهبی تأکید کرد و افزود: یکی از مؤثرترین عرصه‌های جهاد تبیین، حفظ و تقویت اجتماعات مردمی با رویکرد بصیرت‌افزایی است.

حجت‌الاسلام محمودی از اعزام ۱۲۰ مبلغ بومی و غیربومی به مناطق مختلف شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: این تعداد مبلغ و مبلغه از حوزه علمیه قم و روحانیان طرح هجرت و بومی در راستای تبلیغ دین مبین اسلام و ترویج مکتب انسان‌ساز اهل‌بیت (ع) است که از سوی اداره تبلیغات اسلامی در دهه اول محرم به مناطق شهری و روستایی شهرستان اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد: ترویج ارزش‌های اسلامی و تقویت فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه از اهداف اعزام مبلغ به مناطق مختلف شهرستان پلدختر است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر، گفت: ۱۲۰ هیئت مذهبی ثبت شده در شهرستان پلدختر فعالیت دارند و شعار مشترک ایام محرم امسال هیئت‌های مذهبی، محبان اهل‌بیت و تشکل‌های مذهبی «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فدایم» است.