دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران تیزبین انتظامی شهرستان سلسله با رصد و هوشیاری، یک نفر را که در بستر یکی از پلتفرمهای خارجی اقدام به تشویش اذهان عمومی میکرد، شناسایی کردند.
بر اساس این گزارش، فرد موردنظر با هماهنگی قضائی و در طی یک عملیات پلیسی دستگیر شد. پس از دستگیری، برای این فرد پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
پلیس لرستان با تأکید بر استمرار رصد و برخورد قانونی با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در فضای مجازی از انتشار مطالب خلاف واقع و ایجاد تشویش در افکار عمومی خودداری کنند.
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