به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت. مأموران با شناسایی دقیق، اشراف اطلاعاتی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی کنند.

بر اساس این گزارش، مأموران پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش به همراه مقادیری قابل‌توجهی اموال مسروقه دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه پلیس، به ۱۸ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف که همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.