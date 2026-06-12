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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو در خرم‌آباد

دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت. مأموران با شناسایی دقیق، اشراف اطلاعاتی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی کنند.

بر اساس این گزارش، مأموران پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش به همراه مقادیری قابل‌توجهی اموال مسروقه دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه پلیس، به ۱۸ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف که همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 6857770

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