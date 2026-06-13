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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

انهدام باند سارقان اماکن دولتی و صنعتی در ملایر

انهدام باند سارقان اماکن دولتی و صنعتی در ملایر

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از انهدام باند سارقان اماکن دولتی، کارخانجات و خانه-باغ‌ها و کشف ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی از انهدام باند سارقان اماکن دولتی، کارخانجات و خانه-باغ‌ها و کشف ۱۲ فقره سرقت در شهرستان ملایر خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از کارخانجات، اماکن دولتی و خانه-باغ‌ها در شهر «سامن» و روستاهای تابعه، شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تخصصی و بررسی شیوه و شگردهای به کار رفته توسط سارقان، موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۲ نفر از اعضای اصلی این باند را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی ملایر تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی و مواجهه با مستندات پلیسی، به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت از اماکن دولتی، کارخانجات و خانه-باغ‌ها اعتراف کردند.

سرهنگ ساکی با اشاره به اقلام مسروقه، گفت: در میان اموال سرقتی، الکتروموتورهای فوق‌سنگین با ارزش تقریبی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال و مقادیر قابل‌توجهی کابل‌های فشار قوی کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه متهمان با همدستی ۲ نفر دیگر اقدام به سرقت می‌کردند، خاطرنشان کرد: پرونده قضایی برای متهمان دستگیر شده تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شد؛ همچنین تلاش برای شناسایی و دستگیری ۲ متهم متواری این پرونده همچنان با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6858721

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