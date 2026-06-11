کشف کارگاه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازرسی مشترک پلیس آگاهی و کارشناسان معاونت بهداشت شهرستان شهریار، یک کارگاه غیرمجاز تولید لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی شناسایی و پلمب شد.
بهگفته مقامهای مسئول، در این کارگاه مقادیر قابلتوجهی مواد اولیه فاقد مجوز، اسانسهای بدون پروانه ساخت و رنگهای مصنوعی غیرمجاز کشف شده است.
نکته نگرانکننده در این پرونده اما کشف مواد اولیهای است که تاریخ انقضای آنها به سال ۲۰۱۰ میلادی، یعنی حدود ۱۶ سال پیش، بازمیگشته است.
بررسیها نشان میدهد متهم یا متهمان با دستکاری بستهبندیها، تاریخ جدید ۲۰۲۸ را روی این مواد درج کرده و آنها را دوباره به چرخه تولید بازگردانده بودند. فرد بازداشتشده در بازجوییها اعتراف کرده که خود شخصاً مواد اولیه را ترکیب و محصولات نهایی را تولید میکرده است.
پلیس و مقامهای بهداشتی ضمن هشدار درباره خطرات استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی تقلبی، از شهروندان خواستهاند این اقلام را صرفاً از فروشگاههای معتبر دارای جواز کسب و پروانه ساخت تهیه کنند و هنگام خرید به برچسب اصالت کالا، تاریخ تولید و تاریخ انقضا توجه کافی داشته باشند.
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