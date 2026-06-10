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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

پاتوق توزیع مواد مخدر در پوشش واحد صنفی در میانه لو رفت

پاتوق توزیع مواد مخدر در پوشش واحد صنفی در میانه لو رفت

میانه- فرمانده انتظامی میانه از دستگیری ۲ نفر خرده‌فروش مواد مخدر و کشف مقادیر قابل توجهی داروهای غیرمجاز، مواد مخدر و سیگار قاچاق توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت ۲ نفر در زمینه توزیع مواد مخدر، داروهای غیرمجاز و عرضه کالای قاچاق از طریق دو واحد صنفی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی قضایی، محل‌های مورد نظر را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه ۲ متهم را دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6856305

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