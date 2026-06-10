مدیرکل تعزیرات قم: ۲۲ تن کالای اساسی از یک انبار غیرمجاز استان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های واصله مردمی مبنی بر دپوی غیرقانونی کالا در یکی از روستاهای اطراف استان، بلافاصله گشت مشترک این اداره کل به همراه بازرسان اداره صمت و پلیس امنیت اقتصادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های دقیق، تخلف صورت‌گرفته محرز و انبار موردنظر به دستور مقام قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان پلمب شد.

حدادپور ادامه داد: در بازرسی از این انبار، مقادیر قابل‌توجهی کالای اساسی شامل ۱۴ تن برنج پاکستانی، ۵ تن برنج ایرانی، ۲ تن قند و یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماکارونی به ارزش بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان کشف، ضبط و پرونده‌ای برای فرد خاطی تشکیل و جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بیان کرد: نظارت گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان بر تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا در سطح استان با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه اخلال در نظام توزیع و احتکار کالا بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه دپوی مشکوک کالا یا عدم عرضه محصولات پرمصرف و اساسی، مراتب را از طریق شماره‌ تلفن ۱۲۴ اداره کل صمت و یا سامانه اینترنتی .ir ۱۳۵tazirat سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی شود.