راکب موتورسوار؛ تنها فوتی حوادث ترافیکی پایتخت در هفته سوم خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور افزود: این حادثه‌ در عصر یکشنبه ۱۷ خرداد، در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، بعد از پل صنیع خانی محدوده آهن مکان به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: در این حادثه، راننده یک دستگاه کامیون به دلیل بی‌احتیاطی، عدم رعایت حق تقدم و تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه موتورسیکلت که در مسیر خود در حال حرکت بود برخورد می‌کند. در پی این اتفاق موتورسیکلت واژگون شده و راننده آن (مرد ۵۸ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربات وارده به سر، در دم جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی گفت: رانندگان باید پیش از هرگونه تغییر مسیر، از ایمنی کامل مسیر اطمینان حاصل کرده و با استفاده از راهنما، دیگر کاربران ترافیکی را از تصمیم خود مطلع کنند. تغییر مسیر ناگهانی یکی از عوامل اصلی بروز حوادث شدید است و بی‌توجهی به آن می‌تواند جان خود راننده و دیگران را به خطر بیاندازد.

وی افزود: موتورسیکلت‌سواران، به دلیل نداشتن حفاظ ایمنی، آسیب‌پذیرترین گروه در حوادث رانندگی هستند. استفاده از «کلاه ایمنی استاندارد» نه یک اجبار قانونی، بلکه ساده‌ترین و حیاتی‌ترین راه برای حفظ جان و جلوگیری از صدمات جبران‌ناپذیر مغزی در هنگام تصادفات است. از تمامی راکبان تقاضا می‌شود بدون کلاه ایمنی تردد نکنند.