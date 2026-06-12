برخورد کامیون با پژو در محور تنگراه ۵ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: عصر جمعع گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پژو پارس در محور تنگراه به دشت، محدوده بعد از موزه جنگل گلستان، از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان (EOC) اعلام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات تنگراه متشکل از دو نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات این سانحه گفت: در این حادثه ۶ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۵ نفر مصدوم شدند. پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه درمانی، عملیات انتقال مصدومان به مراکز درمانی آغاز شد.

حاجیلری ادامه داد: سه نفر از مصدومان توسط آمبولانس جمعیت هلال احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله منتقل شدند.