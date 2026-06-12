  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

برخورد کامیون با پژو در محور تنگراه ۵ مصدوم برجای گذاشت

برخورد کامیون با پژو در محور تنگراه ۵ مصدوم برجای گذاشت

گرگان-معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان از امدادرسانی به حادثه برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پژو پارس در محور تنگراه به دشت خبر داد و گفت: این سانحه ۵ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: عصر جمعع گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پژو پارس در محور تنگراه به دشت، محدوده بعد از موزه جنگل گلستان، از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان (EOC) اعلام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات تنگراه متشکل از دو نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات این سانحه گفت: در این حادثه ۶ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۵ نفر مصدوم شدند. پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه درمانی، عملیات انتقال مصدومان به مراکز درمانی آغاز شد.

حاجیلری ادامه داد: سه نفر از مصدومان توسط آمبولانس جمعیت هلال احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله منتقل شدند.

کد مطلب 6858129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها