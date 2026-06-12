رسانه صهیونیستی: ایران تا کنون هیچ امتیازی نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،‌ کانال «آی ۲۴ نیوز» رژیم صهیونیستی گزارش داد: باید گفت سخنان ترامپ و همچنین اعلام یادداشت تفاهم با ایران، غیرمنتظره بود.

این رسانه صهیونیستی همچنین اذعان کرد که تاکنون هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایران در مذاکرات امتیازات واقعی داده باشد.

همچنین «حاییم رامون» وزیر اسبق اسرائیلی گفته است: توافق بین واشنگتن و تهران بد است و به اسرائیل آسیب می‌زند و همچنین برای سرنوشت سیاسی نتانیاهو نیز پیامدهایی دارد.

«ایال زیسر» پژوهشگر اسرائیلی هم در یادداشتی طعنه آمیز به نتانیاهو نوشت: آیا ما فقط مزدورانی هستیم که برای بمباران اهداف و تحمل اصابت موشک‌ها در مواقع لزوم فرستاده می‌شویم و سپس وقتی نیازی به ما نباشد، کنار گذاشته می‌شویم؟