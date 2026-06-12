خبر انتقال ۳ میلیارد دلار از امارات به ایران کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، خبر منتشر شده مبنی بر انتقال ۳ میلیارد دلار پول از امارات یه ایران توسط هواپیمایی امارات کذب است و هیچ گونه منابع مالی مسدودشده ایران تاکنون آزادسازی نشده است.

گفتنی است، برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند علت اعلام توقف آتش از سوی ایران انتقال پیام آمریکایی ها توسط هیئت قطری در ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) مبنی بر مهار اسرائیل در لبنان و همزمان انتقال ۳ میلیارد دلار از طریق هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اماراتی از مبدا ابوظبی به مقصد تهران بوده است.

این خبر مدعی شده بود تیم هواپیما علی رغم محدودیت‌های هوایی اتخاذ شده ساعت ۱۳ به وقت تهران در فرودگاه مهرآباد فرود آمد.