به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز چهارشنبه مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات نهاد ریاستجمهوری با حضور استاندار لرستان در خرمآباد افتتاح شد.
سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در این زمینه گفت: این مرکز مسئولیت نظارت بر تولید محتوا، نگهداری سیستمها، ارتقای کیفیت خدمات، آموزش نیروهای این حوزه و مقابله بانفوذ و جنگ سایبری دشمن را بر عهده خواهد داشت.
وی با تأکید بر مسئولیت نظارت بر تولید محتوا و همچنین نگهداری سیستمها توسط این مرکز، افزود: امروز نرمافزارها، بهرهمندی از هوش مصنوعی و محتواهای موجود پیشتاز و موجب تسهیل در زندگی روزمره مردم هستند.
استاندار لرستان، ادامه داد: به عبارتی امروز اداره جامعه بدون این نرمافزارها و تولید محتواها بهراحتی مقدور نیست و تمام دنیا در این زمینه قدم برداشته است.
شاهرخی، گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز توفیقات خیلی خوبی در این زمینه داشتهایم، اما دشمن مثل همه موفقیتهای دیگر ایران، آنها را برنمیتابد و در صدد ورود و خرابکاری در سامانههای مختلف کشور خواهد بود.
وی اظهار کرد: دشمن درصدد تخریب خدماتی است که مردم از طریق درگاههای مختلف دریافت میکنند؛ اما کارشناسان و متخصصان ما در این جبهه نیز قدرتمندانه ایستادهاند.
استاندار لرستان، تأکید کرد: یکی از اموری که این مرکز با جدیت بیشتری در حوزه تولید محتوا و نظارت بر خدمات دنبال خواهد کرد ارتقای کیفیت خدمات و آموزش نیروهای توانمند و فعال در این حوزه است.
شاهرخی، افزود: مهمتر اینکه این مرکز باتوجهبه سابقه جریان نفوذ و جنگ سایبری دشمن در راستای عدم توقف خدمات به مردم، نقشآفرینی مؤثری دارد تا باقدرت در مقابل دشمن بایستیم.
وی گفت: این مرکز مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به اشکالات محتمل، ارتقا و بالابردن معلومات نخبگان و خبرگان فعال در این حوزه است.
استاندار لرستان، ادامه داد: مرکز افتاد کار نظارت، راهبری و هماهنگی بین مراکز فناوری اطلاعات دستگاههای مختلف اجرایی را بر عهده خواهد داشت.
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