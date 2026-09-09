بناب نیازمند تقویت تجهیزات انتظامی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب عصر چهارشنبه با حضور علی‌حسین علیپور، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی، محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب، فرمانده انتظامی شهرستان و جمعی از اعضای این شورا برگزار شد.

محمدحسین قلعه‌ای در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی بناب به‌عنوان نقطه اتصال مسیرهای ارتباطی غرب کشور به تبریز و پایتخت، اهمیت راهبردی این شهرستان را در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر دوچندان کرده است.

وی افزود: بناب در این مسیر، سنگری مهم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و صیانت از سلامت جامعه محسوب می‌شود و مجموعه انتظامی شهرستان برای انجام مأموریت‌های خود متناسب با این موقعیت، نیازمند تقویت امکانات و تجهیزات است.

فرماندار بناب بر تأمین خودرو و سایر تجهیزات مورد نیاز انتظامی شهرستان تأکید کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و حجم تردد در محورهای مواصلاتی بناب، انتظار می‌رود حمایت لازم برای تجهیز و تقویت امکانات انتظامی شهرستان صورت گیرد.

سلامت جامعه باید در اولویت قرار گیرد

علیپور، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن سلامت جامعه در اولویت برنامه‌های مدیریت شهرستان اظهار کرد: اقدامات عمرانی از جمله مبلمان شهری و زیباسازی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که جامعه‌ای سالم داشته باشیم و سلامت مردم باید مهم‌ترین اولویت باشد.

وی بر استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تأکید کرد و افزود: برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، جشنواره‌ها و سایر برنامه‌های اجتماعی باید با همدلی و وحدت دستگاه‌های اجرایی برگزار شود تا خروجی برنامه‌ها مطلوب بوده و مردم بیشترین بهره را از آنها ببرند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی همچنین بر پرهیز دستگاه‌ها از اجرای برنامه‌های انفرادی و جزیره‌ای تأکید کرد و گفت: ظرفیت دستگاه‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و با برنامه‌ریزی مشترک، برنامه‌ها به شکل مؤثر و هدفمند اجرا شود.

پیشگیری، محور مهم مقابله با مواد مخدر

علیپور با اشاره به ابعاد گسترده معضل مواد مخدر در جهان اظهار کرد: ۱۹۹ کشور دنیا با این معضل درگیر هستند و سود خالص تجارت مواد مخدر در جهان حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی پیشگیری را یکی از مهم‌ترین محورهای مقابله با مواد مخدر دانست و بر ضرورت تمرکز بر افراد سالم جامعه برای جلوگیری از گرایش آنان به مصرف مواد مخدر تأکید کرد.

در این نشست همچنین وضعیت مبارزه با مواد مخدر در شهرستان بناب، اقدامات انجام‌شده، ظرفیت‌های موجود، مسائل و مشکلات دستگاه‌های متولی و راهکارهای تقویت برنامه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه، طی حکمی از سوی حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار شهرستان بناب، به سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان منصوب شد.