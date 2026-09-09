ضرورت حمایت از توسعه ورزش کارگری در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت ورزش کارگری شهرستان بیرجند که با هدف بررسی ظرفیت‌ها، مسائل و دغدغه‌های حوزه ورزش کارگری و همچنین تقویت زیرساخت‌های ورزشی و ترویج فرهنگ سلامت در میان کارگران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت و نشاط جامعه کارگری، اظهار کرد: توجه به ورزش کارگران می‌تواند نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه و ارتقای کیفیت زندگی این قشر داشته باشد.

وی در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های ورزشی و بخش‌های مرتبط برای حمایت از برنامه‌های ورزش کارگری تأکید کرد و خواستار پیگیری مسائل و مطالبات مطرح‌شده در این دیدار شد.

در این دیدار، اعضای هیئت ورزش کارگری شهرستان بیرجند ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام‌شده، به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و برخی مشکلات موجود در مسیر توسعه ورزش کارگری شهرستان بیرجند پرداختند.