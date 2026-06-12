به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه نظارتهای دستگاه قضایی بر وضعیت ایمنی معادن و پیگیری حقوق کارگران، دادستان رامیان از معدن زغالسنگ جوزچال بازدید و از نزدیک روند فعالیت این مجموعه معدنی را بررسی کرد.
امین ذوالفقاری در جریان این بازدید، با استناد به گزارش کارشناسی اداره صنعت، معدن و تجارت درباره وجود برخی نواقص ایمنی در بخش هواکش و پایههای نگهدارنده تونل، دستور توقف عملیات پیشروی یکی از تونلهای معدن را صادر کرد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ جان و سلامت کارگران در اولویت قرار دارد، اعلام کرد ادامه عملیات حفاری و پیشروی در این بخش تنها پس از رفع کامل نواقص موجود و تأیید رعایت استانداردهای ایمنی از سوی مراجع ذیصلاح امکانپذیر خواهد بود.
دادستان رامیان همچنین در این بازدید با اشاره به مشکلات و مطالبات کارگران معدن گفت: مهمترین مسائل مطرحشده، پرداخت نشدن حقوق معوقه و بدهی مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی بود که در ماههای اخیر مشکلاتی را در بهرهمندی کارگران از خدمات درمانی و بیمهای ایجاد کرده است.
وی افزود: در همین راستا نشستی با حضور مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، مدیران معدن و نمایندگان کارگران برگزار شد و مسائل مطرحشده مورد بررسی قرار گرفت.
ذوالفقاری در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق قانونی کارگران، به مالکان معدن ۱۰ روز مهلت داد تا حقوق معوقه کارکنان را پرداخت کنند. وی همچنین تأکید کرد که وضعیت حق بیمه پرداختنشده کارگران باید ظرف سه روز تعیین تکلیف شود تا امکان بهرهمندی آنان از خدمات بیمهای و درمانی بدون مشکل فراهم شود.
وی رعایت الزامات ایمنی، پرداخت بهموقع حقوق و مزایا و اجرای تعهدات بیمهای را از مهمترین مسئولیتهای قانونی کارفرمایان برشمرد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت بر اجرای این تعهدات نظارت خواهد داشت.
این بازدید در پی دستور رئیس کل دادگستری گلستان به دادستانهای سراسر استان برای بررسی وضعیت ایمنی معادن زغالسنگ و نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی انجام شد.
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