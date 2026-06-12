عزیزی: مردم، نیروهای مسلح و ژئوپلیتیک ایران معادلات دشمن را برهم زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ابراهیم عزیزی در جلسه شورای قضایی استان گلستان گفت: رهبر شهید ما تأکید داشتند که اگر اتفاقی برای کشور رخ دهد، خداوند این مردم را مبعوث خواهد کرد و کار به دست همین مردم به سرانجام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه امروز پس از روزهای ایستادگی و مقاومت ملت ایران، نقش مردم، نیروهای مسلح و دیپلماسی بیش از گذشته نمایان شده است، افزود: تلفیق میدان، خیابان و دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران را در جایگاهی قرار داده که دشمنان نیز ناگزیر به اعتراف به قدرت و اقتدار آن شده‌اند.

عزیزی سه مؤلفه «حضور مردم در صحنه»، «اقتدار نیروهای مسلح» و «ژئوپلیتیک راهبردی ایران» را عوامل اصلی موفقیت‌های کشور دانست و گفت: این سه‌گانه امروز نه از زبان ما، بلکه به اعتراف مقامات و فرماندهان آمریکایی به عنوان پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اظهارات برخی فرماندهان نظامی آمریکا افزود: آنان اذعان کرده‌اند که مردم ایران، توان نیروهای مسلح و موقعیت راهبردی کشور به‌ویژه در حوزه تنگه هرمز، بسیاری از محاسبات و برنامه‌های دشمن را با شکست مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیروزی‌های اخیر ملت ایران مرهون ایستادگی مردم، شجاعت نیروهای مسلح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور است و همین عوامل، جمهوری اسلامی را به قله عزت، افتخار و سربلندی رسانده است.

وی با بیان اینکه قدردانی از مردم باید در عمل و با خدمت‌رسانی بیشتر محقق شود، گفت: مسئولان وظیفه دارند همه توان خود را برای رفع مشکلات و خدمت به مردم به کار گیرند، چرا که بهترین راه قدردانی از این ملت بزرگ، خدمت صادقانه به آنان است.

عزیزی خاطرنشان کرد: سه‌گانه مردم، میدان و اقتدار راهبردی کشور تنها عامل پیروزی در عرصه‌های امنیتی و دفاعی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و تعالی ایران در همه حوزه‌ها باشد و تا زمانی که این مؤلفه‌ها حفظ شود، دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت.