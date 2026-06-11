به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز پنجشنبه در این زمینه اظهار کرد: گستره فعالیت این باند علاوه بر شمالغرب کشور در پارهای از استانهای مرکزی هم بوده است.
وی با اشاره به این که بالغ بر ۱۰ هزار سکه در قالب سکه طلا ۲۵ برند مطرح بانکی و تجاری از این باند بزرگ کشف شده است افزود: متاسفانه در این سکهها از طلا استفاده نشده و از آلیاژهای دیگری استفاده شده است که همه آنها کاملا جعلی میباشد.
عتباتی با تاکید بر این که در این عملیات ۵ نفر از اعضای اصلی باند شناسایی و دستگیر شدهاند تصریح کرد: از این باند تعدادی دستگاههای ضرب سکه، دستگاههای پلمپ و وکیومهایی که مورد استفاده قرار میگرفتند کشف شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اتهامات متهمین دستگیر شده را اخلال در نظام اقتصادی کشور با توجه به حجم قابل توجهی از فعالیتهای سو تجاری و اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای همه افراد دستگیر شده قرار بازداشت موقت صادر شده و پرونده قضایی تشکیل شده است.
عتباتی ادامه داد: پرونده در جریان تحقیقات تکمیلی است و قطع به یقین تمامی افرادی که با این باند همکاری کردهاند مخصوصا بخشی از اصناف در حوزه طلا فروشان که احتمال همکاری با این باند را داشتند قطعا شناسایی و دستگیر خواهند شد.
وی با بیان این که این سکهها کمی ارزانتر از سایر سکهها به فروش میرسیدهاند و بدین طریق مردم را ترغیب به خرید آنها کردهاند خاطرنشان کرد: از مردم میخواهم تا در خریدهای خود دقت لازم را داشته باشند و خریدهای خود را از اماکن معتبر و تحت پوشش اتحادیه و صنف طلافروشان انجام دهند.
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