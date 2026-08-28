به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازرسی مشترک شش ساعته از شرکت‌های نفتی منطقه کوه مبارک جاسک با حضور محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک و هیئت همراه قضایی، رئیس اداره تأمین اجتماعی شعبه جاسک، رئیس ناحیه پخش فرآورده‌های نفتی جاسک و مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاسک آخرین وضعیت حقوق و مطالبات کارگران و همچنین مشکلات شرکت‌های فعال در این منطقه بررسی و پیگیری شد.

در این بازدید که با حضور کارگران و مسئولان شرکت‌ها انجام شد، کارگران بدون واسطه دغدغه‌های خود را با دادستان جاسک در میان گذاشتند و از پیگیری دادستانی در خصوص واریز معوقات تشکر کردند و خواستار پیگیری برای واریز فوری باقی‌مانده مطالبات خود شدند.

مطالبات معوقه کارگران برخی شرکت‌ها نیز به صورت دقیق مورد بازرسی و بررسی قرار گرفت که در این خصوص با پیگیری‌های مستمر دادستان شهرستان جاسک و اقدامات انجام شده از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبالغی از حقوق معوقه کارگران این شرکت‌ها پرداخت شد.

محمدجواد پارسانیا دادستان شهرستان جاسک در این بازدید با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کامل مطالبات کارگران برای شرکت‌هایی که دارای معوقات کارگری هستند ضرب‌الاجل تعیین کرد تا نسبت به پرداخت باقی‌مانده حقوق و مطالبات پرسنل اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در صورت عدم انجام تعهدات اقدامات قانونی لازم از جمله اقدام قضایی انجام خواهد شد.

اتمام حجت دادستان جاسک درباره پرداخت حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی کارگران

یکی دیگر از محورهای مهم این بازرسی بررسی وضعیت پرداخت حق بیمه کارگران شرکت‌های نفتی منطقه کوه مبارک و موضوع درج دستمزدهای واقعی در فهرست‌های بیمه‌ای بود.

پارسانیا با تأکید بر لزوم رعایت حقوق قانونی کارگران بر تعیین تکلیف موضوع رد دستمزدهای واقعی در حق بیمه کارگران تأکید کرد و گفت حقوق بیمه‌ای کارگران باید بر مبنای دستمزد واقعی آنان محاسبه و پرداخت شود.

در همین راستا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاسک مکلف شد موضوع را از طریق واحد بازرسی کار و در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی تا حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی کارگران و پرداخت حق بیمه بر اساس دستمزدهای واقعی پیگیری و نتیجه را به دفتر دادستانی اعلام کند.

در ادامه این بازدید مشکلات موجود در روند فعالیت و تولید شرکت‌های نفتی منطقه کوه مبارک توسط مسئولان شرکت‌ها بیان و مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان شهرستان جاسک بر ضرورت رفع موانع موجود و فراهم شدن زمینه استمرار فعالیت شرکت‌ها و اشتغال کارگران تأکید کرد و در این خصوص نیز دستوراتی صادر شد.

تأکید اداره کار جاسک بر صیانت از حقوق کارگران

علی سیاحی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاسک نیز در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق جامعه کارگری، اظهار کرد: صیانت از حقوق کارگران خط قرمز اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاسک است.

وی خاطرنشان کرد: این اداره از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود در جهت احقاق حقوق کارگران، پیگیری مطالبات آنان و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی استفاده خواهد کرد.