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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

ارتقای خدمات قضایی در چگنی با تکمیل ساختمان دادگستری

ارتقای خدمات قضایی در چگنی با تکمیل ساختمان دادگستری

چگنی - رئیس‌کل دادگستری لرستان از ارتقای خدمات قضایی در چگنی با تکمیل ساختمان دادگستری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جریان بازدید میدانی از پروژه عمرانی دادگستری شهرستان چگنی، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی این طرح را موردبررسی قرارداد.

وی گفت: این پروژه در زمینی به مساحت چهارهزار متر و با زیربنایی حدود هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال ساخت است و هدف از اجرای آن، ارتقای سطح خدمات قضایی و تسهیل دسترسی مردم شهرستان چگنی به خدمات دادگستری است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های قضایی در شهرستان‌ها، بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه و رعایت کیفیت در مراحل ساخت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام شهواری، بیان داشت: این پروژه باوجود همه مشکلات و محدودیت‌های ناشی از جنگ آمریکایی - صهیونیستی، حتی در زمان حملات دشمن به استان لرستان و شهرستان چگنی، هرگز تعطیل نشده و فعالیت‌های عمرانی آن همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه قضایی برای تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح است.

کد مطلب 6857767

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