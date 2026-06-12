به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی که مطلع خواند، گزارش داد که آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن به توافقی در جریان نشست گروه هفت در هفته آینده هستند.

این خبرگزاری آمریکایی در ادامه گزارش خود مدعی شد که احتمالا توافق بین تهران و واشنگتن روز یکشنبه آینده در ژنو امضا خواهد شد.

بلومبرگ افزود که توافق بین واشنگتن و تهران به احتمال زیاد به صورت یادداشت تفاهم و نه یک توافق نهایی خواهد بود.

این خبر ادعایی در حالی است که شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس هم گزارش داد که آمریکا و ایران ممکن است اوایل هفته آینده یک یادداشت تفاهم امضا کنند که راه را برای مذاکره درباره توافق بلندمدت هموار می‌کند.

مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را درباره موافقت نهایی با توافق پایان جنگ تأیید نکرده و اعلام کرده اند تهران تا کنون به جمع‌بندی نهایی در این خصوص نرسیده‌اند.