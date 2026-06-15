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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

ترامپ وارد ژنو شد+ فیلم

ترامپ وارد ژنو شد+ فیلم

رئیس جمهور آمریکا پیش از سفر به فرانسه برای شرکت در اجلاس گروه- ۷، وارد ژنو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون وارد ژنو شد.

در میان کسانی که در فرودگاه ژنو از ترامپ استقبال کردند، کالیستا گینگریچ سفیر آمریکا در سوئیس و همسرش نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز حضور داشتند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور آمریکا قرار است پس از این نشست به فرانسه سفر کند.

در فرانسه دونالد ترامپ در اجلاس گروه- ۷ شرکت خواهد کرد.

گفتنی است که مقامات کشورهای عضو گروه-۷ از امروز دوشنبه در فرانسه گردهم می آیند تا درباره موضوعات مرتبط با چالش‌های سیاسی و اقتصادی جهان رایزنی کنند. موضوع اوکراین و ایران از محورهای نشست سران گروه-۷ خواهد بود.

کد مطلب 6861231

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