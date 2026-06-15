ترامپ وارد ژنو شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون وارد ژنو شد.

در میان کسانی که در فرودگاه ژنو از ترامپ استقبال کردند، کالیستا گینگریچ سفیر آمریکا در سوئیس و همسرش نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز حضور داشتند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور آمریکا قرار است پس از این نشست به فرانسه سفر کند.

در فرانسه دونالد ترامپ در اجلاس گروه- ۷ شرکت خواهد کرد.